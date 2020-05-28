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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 апреля

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за май;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за апрель;

09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за май;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;

15:30 мск: ВВП Канады за март;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.

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