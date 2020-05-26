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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2020 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на...
сегодня 16:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.1%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% в феврале (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.6%.

По итогам I квартала индекс вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5.7% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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