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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
сегодня 16:06

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 3.9% в годовом выражении

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте повысился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.4%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте повысился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3.4% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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