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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за апрель;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

21:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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