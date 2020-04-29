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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 9 млн барр.

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 апреля, вырос на 9.0 млн барр. и составил 527.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 9.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.7 млн барр. и составили 259.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 5.1 млн барр. и составили 142.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 4.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 1.2 млн барр. и составили 636.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 3.7 млн барр. и составили 63.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.98 млн барр., запасы бензина сократились на 1.11 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.46 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.49 млн барр.

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