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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2020 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.8 млн барр., запасы бензина расширились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.98 млн барр., запасы бензина сократились на 1.11 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.46 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.49 млн барр.

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