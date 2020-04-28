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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2020 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:12

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал, оказавшись хуже прогноза

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 86.9 пункта против 118.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 88.3 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 120.0.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле понизился до 76.4 против 166.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 93.8 против 86.8 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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