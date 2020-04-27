Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель.