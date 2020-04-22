Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе сократился на 3.6% и на выходе на 0.2%

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте сократился на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в феврале (пересмотрено с (-1.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 3.9%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 2.9%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте сократился на 0.2% после аналогичного снижения на 0.2% в феврале (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс PPI Output в феврале вырос на 0.3%.