Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе сократился на 3.6% и на выходе на 0.2%

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте сократился на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в феврале (пересмотрено с (-1.2%).
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 3.9%.
В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 2.9%.
Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте сократился на 0.2% после аналогичного снижения на 0.2% в феврале (пересмотрено с -0.3%).
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4%.
В годовом выражении индекс PPI Output в феврале вырос на 0.3%.