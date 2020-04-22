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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
вчера 10:00

Индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 1.5%

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в марте вырос на 1.5% в годовом выражении после роста на 1.7% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в марте в годовом выражении вырос на 1.6% после повышения на 1.7% в феврале.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

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