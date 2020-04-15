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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Объём розничных продаж в США в марте сократился...
вчера 15:34

Объём розничных продаж в США в марте сократился на 8.7%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте сократился на 8.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 8.0%.

В феврале объём розничных продаж уменьшился на 0.4% (пересмотрено с (-0.5%).

По сравнению с мартом 2019 года показатель снизился на 6.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте сократился на 4.5% после снижения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 4.9%.

По сравнению с мартом 2019 года показатель объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 1.7%.

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