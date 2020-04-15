Квартальная прибыль Bank of America упала на 45%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в I квартале 2020 года до 4.01 млрд долл или до 0.4 долл на акцию по сравнению с 7.31 млрд долл или 0.7 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.48 долл на акцию.

Доходы банка сократились на до 22.77 млрд долл по сравнению с 23 млрд долл за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 22.7 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 3%.