Курс доллара 73.7145   Курс евро 80.6731  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Квартальная прибыль Bank of America упала на 45%
вчера 16:00

Квартальная прибыль Bank of America упала на 45%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в I квартале 2020 года до 4.01 млрд долл или до 0.4 долл на акцию по сравнению с 7.31 млрд долл или 0.7 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.48 долл на акцию.

Доходы банка сократились на до 22.77 млрд долл по сравнению с 23 млрд долл за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 22.7 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 3%.

Другие новости

вчера
16:14
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОБЕСПЕЧИВ ПРЯМУЮ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
вчера
16:11
Квартальная прибыль Citigroup упала на 46%
вчера
16:07
СБЕРБАНК ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА ЗАРПЛАТНЫЕ КРЕДИТЫ, 1,3 ТЫС ИЗ НИХ УЖЕ ОДОБРИЛ - БАНК
вчера
16:00
Поливитамины в РФ за неделю подорожали на 2,7%, анальгин - на 1,9% - Росстат
вчера
16:00
Квартальная прибыль Bank of America упала на 45%
вчера
15:51
Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 46%
вчера
15:35
Индекс Empire State Manufacturing в апреле существенно снизился
вчера
15:34
Объём розничных продаж в США в марте сократился на 8.7%
вчера
15:22
Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group превзошли ожидания аналитиков
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»