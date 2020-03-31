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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 апреля

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

08:00 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за февраль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за март.

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