Фондовый рынок США находится в замешательстве в ожидании появления новых драйверов

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вторник, 31 марта, к 17:30 мск ведущие фондовые индексы США DJIA и S&P 500 выросли на 0.4 и 0.3% соответственно в ходе регулярной торговой сессии на NYSE на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении экономических последствий эпидемии коронавируса.

Накануне индекс DJIA вырос на 3.2% благодаря повышению акций компании Johnson & Johnson, сообщившей о намерении начать к сентябрю тестирование на людях вакцины от коронавируса. Индекс S&P 500 подорожал в понедельник на 3.4%.

Рост фондового рынка США, наблюдавшийся на прошлой неделе и продолжившийся вчера, происходил, несмотря на выход негативных макроэкономических данных. Число первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, выросло на 3 млн, а мартовский индекс PMI в сфере услуг США ушёл глубоко в область спада (39.1).

Некоторые аналитики полагают, что, если рынок растёт на плохих новостях, это свидетельствует о том, что он достиг дна. По их мнению, одобренные недавно значительные пакеты экономических стимулов свидетельствуют о серьёзном подходе властей и желании быстро преодолеть этот кризис. После подписания Дональдом Трампом закона CARES, в рамках которого на поддержку граждан и бизнеса будет израсходовано 2.2 трлн долларов, парламентарии приступили к обсуждению нового пакета помощи - так называемой 4-й Фазы поддержки.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что фискальная помощь сама по себе не сможет сдержать распространение вируса. Для устойчивого восстановления необходимо перейти к более быстрому тестированию большего числа граждан, кривая новых заражений должна стать плоской, а разработка вакцины должна перейти в финальную стадию. Сейчас уже выданы лицензии FDA на тесты, которые выявляют коронавирус за 5 и 15 минут в различных лабораториях США. Однако в краткосрочной перспективе большее число проведённых тестов будет означать, что число выявленных случаев заражения будет расти, поэтому пройдёт не меньше двух недель, пока кривая заражений, возможно, начнёт сглаживаться.

Позитивная динамика большинства азиатских фондовых рынков, наблюдавшаяся сегодня утром, свидетельствовала о возросшем оптимизме инвесторов. Индекс PMI в промышленности Китая в марте неожиданно вышел в область расширения, достигнув 52 пунктов против 35 в феврале. Конечно, многие участники рынка отнеслись к этим цифрам с недоверием, поскольку значительная часть китайских предприятий в марте даже не вышла на полную производительность. При этом с учётом продолжающейся эпидемии в США и Европе потребительский спрос на китайскую продукцию существенно снизился. А из самого Китая приходит много сообщений о дефолтах по займам с использованием кредитных карт и другим потребительским кредитам. Поэтому трудно надеяться на то, что розничный сектор в Китае сможет быстро восстановиться без какой-либо правительственной программы "прощения" долгов.

К моменту открытия рынка во вторник индекс DJIA отступил на 20% от локального минимума, зафиксированного 23 марта, а индекс S&P 500 - на 17%. Однако по итогам марта индексы DJIA и S&P 500 подешевели на 12 и 11% соответственно, максимальными темпами с октября 2008 года. По итогам квартала потери DJIA и S&P 500 составили 21.8 и 18.7% соответственно. Для индекса DJIA этот квартал стал худшим с 1987 года, а для S&P 500 - худшим с 2008 года.

Некоторые аналитики считают, что рыночное дно ещё не достигнуто. Они аргументируют свою точку зрения динамикой индекса волатильности VIX. В понедельник VIX умеренно снизился, закрывшись на отметке 58.74 и опустившись ниже отметки 60.0, выше которой он закрывался на протяжении 10-ти торговых сессий. Долгосрочное среднее значение индекса VIX составляет примерно 20.

"Несмотря на то, что индекс S&P 500 на прошлой неделе отрастал более чем на 20% от локальных минимумов, значение VIX оставалось завышенным с учетом рыночных корреляций, - отметил аналитик BTIG Джулиан Эмануэль. - Истинный бычий рынок подразумевает низкую волатильность... декабрь и январь теперь кажутся такими далёкими".

По его словам, индексу VIX, скорее всего, потребуется устойчивое движение ниже 50 для того, чтобы в акциях сформировался устойчивый рост, в то время как повторное тестирование фондовыми индексами минимумов 23 марта "вполне возможно, поскольку база уже построена".

В свою очередь аналитики Goldman Sachs предупредили, что продолжению ралли может помешать сокращение корпоративных выкупов акций. За последнее время около 50 американских корпораций приостановили программы выкупа акций, "что составляет 190 млрд долларов или 25% от общего объёма выкупов в 2019 году".

"За последние несколько лет выкупы акций являлись крупнейшим источником спроса на акции в США, и мы считаем, что более высокая волатильность и более низкая рыночная оценка акций станет одним из вероятных последствий сокращения выкупа", - говорится в исследовании Goldman.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.