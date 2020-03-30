Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительно;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за март;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за февраль;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;
09:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за февраль;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за февраль;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;
15:30 мск: ВВП Канады за январь;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март.