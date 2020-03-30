Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за март;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за февраль;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за февраль;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за февраль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;

15:30 мск: ВВП Канады за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март.