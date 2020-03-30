Европа разделяется в условиях эпидемии

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 730 тыс., число смертей - 34.7 тыс., а число выздоровлений - 149 тыс.

Италия с 60-миллионным населением по числу заболевших находится на втором месте после США - 97.7 тыс. человек, включая 13 тыс. выздоровевших и 10.8 тыс. умерших. Число смертей от коронавируса в Италии более чем втрое превышает число смертей в Китае (3.3 тыс.) с населением в 1.4 млрд человек и числом заражённых коронавирусом 82.2 тыс.

В Испании число заражённых достигло 85 тыс., а число умерших - 6.8 тыс., превысив вдвое китайские цифры по смертности. В Германии число заражённых достигло 62.4 тыс., число смертей - 541.

Вспышка коронавируса сотрясает политику Евросоюза, восстанавливая старые противоречия между 27 государствами-членами альянса. Италия и Испания, страны с наивысшими показателями заболеваемости и смертности от вируса, обратились к Брюсселю просьбой о дополнительной экономической поддержке. Однако некоторые участники ЕС не хотят предпринимать значительные меры по оказанию помощи Италии и Испании, опасаясь негативного общественного мнения в своих странах.

"Если ЕС не выполнит своё призвание и свою роль в этой исторической ситуации, будут ли граждане больше доверять ему, или они навсегда утратят доверие?", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью испанской газете El Pais. Он отметил, что нынешний кризис может вызвать рост националистических и антиевропейских настроений в некоторых странах Европы, если власти ЕС не смогут оказать достаточной поддержки своим членам.

"Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте", - сказал Конте.

На прошлой неделе состоялось шестичасовое совещание лидеров стран ЕС, в ходе которого Италия, Испания, Франция и ещё 6 членов ЕС предложили выпустить единые бонды для стран еврозоны. По их мнению, эти долговые обязательства должны быть использованы для финансирования мер по смягчению экономического воздействия эпидемии на все пострадавшие страны. Однако это предложение было заблокировано Германией, Финляндией и некоторыми другими консервативными странами севера Европы, не желающими разделять риски со странами с высоким уровнем госдолга.

Мнение богатых стран ЕС предельно ясно выразил главный экономист UniCredit Эрик Нильсен в своей аналитической записке, опубликованной в воскресенье. "В Европе и во всем мире страны должны решать самостоятельно, как справляться с кризисом, потому что мы не вернемся к свободному перемещению людей, товаров и услуг по Евросоюзу до тех пор, пока этот кризис в области здравоохранения не будет под контролем во всех странах-членах ЕС", - отметил Нильсен.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.