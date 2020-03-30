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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:07

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 2.4%

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале вырос на 2.4% по сравнению с январским значением.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.8%.

По сравнению с февралём 2019 года индекс вырос на 9.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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