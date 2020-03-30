Фондовые индексы США умеренно растут

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В понедельник, 30 марта, ключевые фондовые индексы США в начале регулярной торговой сессии на NYSE прибавляют 0.2-1.4% на фоне сохраняющейся неопределённости относительно продолжительности и экономических последствий эпидемии коронавируса.

В воскресенье президент США Дональд Трамп продлил срок действия распоряжения о социальном дистанцировании в стране до 30 апреля. По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.

Трамп отметил, что число жертв от коронавирусной инфекции COVID-19 в США без действий, принимаемых американскими властями, составило бы более 2 млн человек. Однако гибель в пределах от 100 до 200 тыс. человек является хорошим прогнозом. "Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит, мы хорошо поработали", - сказал президент США.

На текущий момент в США зафиксировано наибольшее число заражённых коронавирусом в мире. Число подтверждённых случаев заражения превысило 143 тыс. человек, число умерших - более 2.5 тыс. На Нью-Йорк приходится около 40% случаев заражения и смертей. В Центральном парке Нью-Йорка началось строительство полевого госпиталя для тестирования и оказания первой помощи больным.

Компания Abbott Laboratories (+7.8%) в пятницу получила лицензию FDA на разработанный ею экстренный тест, который может обнаружить коронавирус в организме в течение 5 минут. По сообщению компании, с этой недели они будут проводить 50 тыс. тестов на коронавирус в сутки.

В свою очередь компания Johnson & Johnson (+6.1%) сообщила о намерении начать к сентябрю тестирование вакцины от коронавируса на людях.

Сотрудники складов интернет-ретейлера Amazon (+2.4%) в Нью-Йорке сообщили о намерении провести в понедельник забастовку, чтобы привлечь внимание к отсутствию необходимой защиты труда в условиях эпидемии. На прошлой неделе у одного сотрудника склада был обнаружен коронавирус. Тем, кто находился в контакте с этим сотрудником, было предложено отправиться в самоизоляцию на две недели с сохранением зарплаты, однако остальные должны выйти на работу. Оставшиеся сотрудники считают, что все они находятся в зоне риска, и компания недостаточно заботится об их здоровье.

Представители американских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании, в выходные выпустили предупреждение о том, что покупки ипотечных облигаций, проводимые ФРС, приводят к разбалансированию рынка ипотечного кредитования. Кроме того, аналитики полагают, что в дополнение к безлимитным покупкам облигаций (ценных бумаг с фиксированным доходом) ФРС может проявить "пассивный интерес" к тому, что происходит на фондовом рынке.

В пятницу, 27 марта, индекс DJIA снизился на 4%, но по итогам недели вырос на 12.8%, максимальными темпами с 1938 года. Тем не менее, DJIA всё ещё на 27% ниже исторических максимумов, зафиксированных в феврале.

Индекс S&P 500 по итогам прошлой недели вырос на 10.3% после снижения за предыдущие две недели на 9% и 15%. В результате, на недельном графике S&P 500 сформировалась свеча "бычьего" поглощения.

В понедельник доходность 10-летних казначейских бондов опустилась до 0.626% после роста на прошлой неделе к 0.862%.

Цены на нефть Brent сегодня снизились 9.3% до 22.49 долл/барр. По сообщению РБК, стоимость российского сорта нефти Urals с поставкой в северо-западную Европу упала в абсолютном выражении до 16.2 долл/барр, достигнув минимального уровня с 1999 года. Давление на котировки Urals оказала информация об ожидаемом увеличении отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+.