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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2020 г.Базовая инфляция в США в феврале составила 1.8%
вчера 15:34

Базовая инфляция в США в феврале составила 1.8%

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.8% после повышения на 1.7% в январе (пересмотрено с +1.6%).

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