Личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.6%, потребительские расходы увеличились на 0.2%

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в феврале расширились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в январе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских в феврале на 0.2%.

Норма сбережений в феврале составила 8.2% против 7.9% месяцем ранее.