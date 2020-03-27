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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2020 г.Личные доходы американских потребителей в февра...
вчера 15:33

Личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.6%, потребительские расходы увеличились на 0.2%

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в феврале расширились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в январе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских в феврале на 0.2%.

Норма сбережений в феврале составила 8.2% против 7.9% месяцем ранее.

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