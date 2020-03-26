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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 765.75 тыс.

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, выросло на 3001 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 3283 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1648 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 282 тыс., пересмотрено с 281 тыс.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 765.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 998.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 марта, увеличилось на 101 тыс. и составило 1803 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 27.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1731.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 марта, сократилось на 80.9 тыс. и составило 2.01 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.04 млн человек.

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