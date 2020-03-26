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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 3001 тыс.

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, выросло на 3001 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 3283 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 282 тыс. пересмотрено с 281 тыс.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых штатах из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений увеличится на 1367 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1648 тыс.

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