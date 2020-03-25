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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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