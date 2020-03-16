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вчера 11:10

Скоординированные меры центральных банков для повышения уровня предоставления долларовой ликвидности

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации на веб-сайте ФРС США: 15 марта 2020 года.

Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, ФРС США и Швейцарский Национальный банк сегодня объявили о скоординированных мерах для повышения уровня предоставления ликвидности посредством постоянных своп-соглашений по обмену долларом США.

Указанные центральные банки согласились понизить цены на постоянные своп-операции по обмену долларовой ликвидностью на 25 базисных пунктов, так что новой ставкой будет ставка обменного курса по доллару США (OIS) плюс 25 базовых пунктов. Чтобы повысить эффективность своп-линий в предоставлении срочной ликвидности, иностранные центральные банки, осуществляющие регулярные операции с ликвидностью в долларах США, также согласились начать предлагать доллары США еженедельно в каждой юрисдикции с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим в настоящее время операциям с недельным сроком погашения. Эти изменения вступят в силу в течение недели с 16 марта вместе с уже запланированными в расписании операциями. Новые предложения по ценам и срокам погашения будут действовать до тех пор, пока это будет необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования рынков фондирования в долларах США.

Своп-линии являются доступным постоянным механизмом и служат важной опорой по поддержке уровня ликвидности с целью ослабления напряжённости на глобальных рынках фондирования, способствуя тем самым смягчению последствий такой напряжённости в предоставлении кредитов домохозяйствам и бизнесу как внутри страны, так и за рубежом.

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