Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 15 марта 2020 года.

Эпидемия коронавируса нанесла ущерб сообществам и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США. Глобальные финансовые условия были также существенно затронуты. Имеющиеся экономические данные указывают, что экономика США вступила в этот сложный период на сильной основе. Информация, полученная после январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, свидетельствует о том, что рынок труда оставался сильным в течение февраля, а экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что расходы домохозяйств повышались умеренными темпами, инвестиции предпринимателей в основной капитал и экспорт остались слабыми. В последнее время энергетический сектор оказался под давлением. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции снизились; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. В ближайшее время последствия коронавируса будут оказывать влияние на экономическую активность и нести риски экономическим перспективам. В свете этих событий Комитет решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0.00 - 0.25%. Комитет планирует сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и ценовой стабильности. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда и инфляцию по мере возвращения к симметричной цели Комитета в 2%.

Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, включая информацию, касающуюся общественного здравоохранения, а также событий в мире и сдержанного инфляционного давления, и будет использовать свои инструменты, действуя в зависимости от ситуации для поддержки экономики. В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Федрезерв готов использовать весь свой набор инструментов для поддержки кредитных потоков домохозяйствам и предприятиям, тем самым содействуя достижению целей по максимальной занятости и ценовой стабильности. Для поддержки бесперебойного функционирования рынков казначейских ценных бумаг и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, которые играют центральную роль в кредитовании домохозяйств и предприятий, в ближайшие месяцы Комитет увеличит свои вложения в казначейские облигации как минимум на 500 млрд долларов и свои вложения в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, как минимум на 200 млрд долларов. Комитет также реинвестирует все основные платежи, получаемые в результате владения агентскими долговыми обязательствами и агентскими ценными бумагами, обеспеченными ипотечными активами, в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами. В дополнение Отдел ценных бумаг ФРБ Нью-Йорка, занимающийся операциями на открытом рынке, недавно расширил свои операции репо overnight и операции обратного репо. Комитет продолжит внимательно отслеживать рыночные условия и готов скорректировать свои планы соответствующим образом.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; и Рэндал Куорлз. Против решения Комитета проголосовала Лоретта Мейстер, которая полностью поддержала все действия, предпринятые для содействия бесперебойному функционированию рынков и кредитного потока домохозяйствам и предприятиям, но предпочла бы на этой встрече понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0.5-0.75%.

В рамках соответствующего комплекса мер по поддержке кредитных потребностей домохозяйств и предприятий Федрезерв объявил о мерах, связанных с дисконтным окном, внутридневным кредитом, банковским капиталом и ликвидностью, требованиями к банковским резервам, а также о мерах, предпринимаемых в координации с другими центральными банками - о линиях обмена долларовой ликвидностью. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте ФРС.

В частности, Федрезерв дополнительно сообщил, что с 16 марта 2020 года ставка по обязательным и избыточным резервным остаткам составит 0.10%, а ставка по первичным кредитам с 16 марта будет понижена на 150 базисных пунктов до 0.25%.