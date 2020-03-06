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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за январь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за февраль;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за январь;

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за февраль;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за январь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за март;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за февраль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде.

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