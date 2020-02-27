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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за январь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;

10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:40 мск: Потребительские расходы во Франции за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

13:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за январь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, предварительно.

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