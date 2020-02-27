Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 5.2%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе вырос на 5.2% по сравнению с декабрьским значением.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.8%.
По сравнению с январём 2019 года индекс вырос на 5.7%.
Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.