Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе увеличился на 0.9% и на выходе на 0.3%

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в январе увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного роста на 0.9% в декабре (пересмотрено с (0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В годовом выражении индекс PPI Input увеличился на 2.1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в январе увеличился на 0.3% после сохранения неизменным в декабре.

аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output в январе вырос на 1.1%.