Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 1.8%

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 1.8% в годовом выражении после роста на 1.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 1.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в январе в годовом выражении вырос на 1.6% после повышения на 1.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.