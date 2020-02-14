Курс доллара 63.6016   Курс евро 69.1795  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

Другие новости

сегодня
20:50
Иран готов обсуждать поставку нефти Белоруссии, в том числе ниже мировых котировок - посол
сегодня
20:17
Средняя численность работников Сбербанка в 2019 г снизилась на 2%, до 239,3 тыс человек
сегодня
19:33
Доступ к приложению Delivery Club может быть осложнен из-за высокого спроса - компания
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 февраля
сегодня
18:12
Предустановка российского ПО на гаджеты начнется с поисковиков и карт - проект
сегодня
18:04
Университет Мичигана: индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос
сегодня
18:03
Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.1%
сегодня
18:00
Российское ПО для предустановки на гаджеты должно быть популярным - ФАС
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»