Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.