Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США не изменилась

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 февраля, увеличилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 205 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 февраля, сократилось на 61 тыс. и составило 1698 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 17.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1726.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 января, увеличилось на 76.1 тыс. и составило 2.18 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.14 млн человек.