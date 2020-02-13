Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в декабре.

По сравнению с январём 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 2.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе повысилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в декабре. В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 0.6%.