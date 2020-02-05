Дефицит торгового баланса США в декабре расширился почти на 12%, но сократился по итогам 2019 года

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в декабре составил 48.9 млрд долл, расширившись на 11.9% по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Аналитики прогнозировали торговый дефицит в декабре на уровне 48.2 млрд долл в сравнении с ноябрьским дефицитом в объёме 43.7 млрд долл (пересмотрено с (-43.1) млрд долл).

По итогам 2019 года дефицит торгового баланса США сократился впервые за шесть лет, составив 616.8 млрд долларов, что оказалось на 1.7% меньше, чем в 2018 году.