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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2020 г.Дефицит торгового баланса США в декабре расшири...
сегодня 16:40

Дефицит торгового баланса США в декабре расширился почти на 12%, но сократился по итогам 2019 года

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в декабре составил 48.9 млрд долл, расширившись на 11.9% по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Аналитики прогнозировали торговый дефицит в декабре на уровне 48.2 млрд долл в сравнении с ноябрьским дефицитом в объёме 43.7 млрд долл (пересмотрено с (-43.1) млрд долл).

По итогам 2019 года дефицит торгового баланса США сократился впервые за шесть лет, составив 616.8 млрд долларов, что оказалось на 1.7% меньше, чем в 2018 году.

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