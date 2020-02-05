ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 291 тыс.

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 291 тыс. в сравнении с прогнозом об увеличении на 150 тыс.

В декабре число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 199 тыс. (пересмотрено с 202 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе повысилось на 94 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 128 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 69 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 февраля.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 161 тыс. после увеличения на 145 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранился на прежнем уровне и составил 3.5%.