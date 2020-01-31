Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (99.1) и составил 99.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 99.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в январе составил 2.5% в сравнении с 2.3% месяцем ранее.