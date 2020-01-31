Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

21:15 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

21:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за январь.