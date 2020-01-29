Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за декабрь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: ВВП США за IV квартал;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США ;
21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.