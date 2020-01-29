Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.5 млн барр.

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 января, вырос на 3.5 млн барр. и составил 431.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.2 млн барр. и составили 261.2 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 144.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.7 млн барр. и составили 35.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.27 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.27 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.141 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.02 млн барр.