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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2020 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 18:15

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в январе умеренно вырос

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 131.6 пункта против 128.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 128.2 в сравнении с первоначально объявленным декабрьским значением 126.5.

Индекс оценки текущей ситуации в январе вырос до 175.3 против 170.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 102.5 против 100.0 в декабре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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