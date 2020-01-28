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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 17:08

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 2.6% в годовом выражении

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре повысился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 2.5%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре повысился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.0% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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