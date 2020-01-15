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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2020 г.Квартальная прибыль UnitedHealth Group выросла
вчера 16:15

Квартальная прибыль UnitedHealth Group выросла

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 3.54 млрд долл или 3.68 долл на акцию в равнении с 3.04 млрд долл или 3.1 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.9 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась а 4.3% до 60.9 млрд долл с 56.09 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 3.78 долл на акцию и доходы в размере 61.02 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подешевели на 0.4%.

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