Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 0.1% и на выходе не изменился

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в ноябре (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input увеличился на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре не изменился после снижения на 0.2% в ноябре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output в декабре вырос на 2.5%.