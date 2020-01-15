Курс доллара 61.4328   Курс евро 68.3747  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в дека...
вчера 12:33

Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 0.1% и на выходе не изменился

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в ноябре (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input увеличился на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре не изменился после снижения на 0.2% в ноябре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output в декабре вырос на 2.5%.

Другие новости

вчера
12:42
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в декабре вырос на 2.2%
вчера
12:41
ПУТИН: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ БУДЕТ УСИЛЕН НА ВСЕХ ЭТАПАХ
вчера
12:39
Индекс розничных цен в Великобритании в декабре вырос на 2.2%
вчера
12:36
Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 1.3%
вчера
12:33
Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 0.1% и на выходе не изменился
вчера
12:33
Путин: всех школьников начальных классов в России обеспечат бесплатно горячим питанием
вчера
12:25
Рост ВВП Германии в 2019 г замедлился до 0,6% с 1,5% в 2018 г, как и ожидалось
вчера
12:22
ПУТИН ПРИЗВАЛ БАНКИ НЕ ТОЛЬКО С ГОСУЧАСТИЕМ АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 2% ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
вчера
12:17
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УЧЕСТЬ ОПЫТ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ И ОБНОВИТЬ ИХ ПРИНЦИПЫ, ВНЕДРИТЬ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»