Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 0.1% и на выходе не изменился

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в ноябре (пересмотрено с (-0.3%).
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.
В годовом выражении индекс PPI Input увеличился на 3.7%.
Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре не изменился после снижения на 0.2% в ноябре.
Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.
В годовом выражении индекс PPI Output в декабре вырос на 2.5%.