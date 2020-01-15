Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 1.3%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре вырос на 1.3% в годовом выражении после роста на 1.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 1.5%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в декабре в годовом выражении вырос на 1.4% после повышения на 1.7% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.7%.