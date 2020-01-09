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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
09.01.2020 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за декабрь;

16:30 мск: Торговый баланс Франции за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за декабрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за декабрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.

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