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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
09.01.2020 16:39

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 9.5 тыс.

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 января, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 декабря, увеличилось на 75 тыс. и составило 1803 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 33.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1744.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 декабря, сократилось на 24.3 тыс. и составило 1.8 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.83 млн человек.

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