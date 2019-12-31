Conference Board: индекс потребительского доверия в США в декабре умеренно снизился

Москва, 31 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 126.5 пункта против 126.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 128.0 в сравнении с первоначально объявленным ноябрьским значением 125.5.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре вырос до 170.0 против 166.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 97.4 против 100.3 в ноябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.