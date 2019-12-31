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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 января

Москва, 31 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за ноябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за декабрь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

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