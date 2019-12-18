Бывший замминистра внутренних дел Великобритании заявил, что в деле Скрипалей много лжи

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В начале декабря в британской газете DailyMail была опубликована статья бывшего замминистра внутренних дел Великобритании и бывшего члена британского парламента Нормана Бейкера. В статье говорится, что в объяснениях британских властей по делу об отравлении Скрипалей много лжи. Автор считает, что, если страна живёт в условиях демократии, её граждане должны потребовать от властей рассказать правду.

Бейкер напоминает, что 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в парке Солсбери в предсмертном состоянии. После этого власти Великобритании сделали "совершенно очевидный вывод": президент России Владимир Путин пытался убить на британской земле врага российского государства.

Тереза Мэй, занимавшая в то время пост премьер-министра, со всей определённостью заявила в Палате общин, что Российская Федерация несёт прямую ответственность за "покушение на убийство здесь, в нашей стране, ... за беспорядочный и безрассудный акт против Соединённого Королевства, подвергнув опасности жизни невинных граждан".

Доказательства, указывающие на Москву, казались очевидными. Скрипаль выглядел явной целью. Находясь на службе в ГРУ, он несколько лет был британским шпионом. Затем он был схвачен и "отправлен в сибирскую тюрьму", но позднее был передан Великобритании в рамках правительственной сделки по обмену заключенными.

При покушении на Скрипаля и его дочь в Солсбери было использовано отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Это был редкий и, что важнее, смертельный яд "Новичок", разработанный в российской лаборатории, о чём сообщили британские власти.

Автор статьи подчёркивает, что он не сомневается в "крайне агрессивных действиях России" против интересов Великобритании. В начале статьи он перечисляет "преступления" России против Соединённого Королевства: кибератаки, попытки манипулирования общественным мнением посредством публикации дезинформации в социальных сетях, а также убийства оппозиционеров и предателей, ощущавших себя в безопасности на чужой земле, включая Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 году.

По данным ЦРУ, на которые ссылается в своей книге "Из России с кровью" журналист Хейди Блейк, Литвиненко стал одним из 14 человек, убийство которых имеет "признаки политической расправы, инициированной Кремлем".

Тем не менее, Норман Бейкер сомневается в причастности Кремля к отравлению Скрипалей. Первый из многих вопросов, которые задаёт Бейкер: зачем России желать убийства Скрипаля через 8 лет после его прибытия в Великобританию? Он был в отставке, не представлял явной угрозы для Москвы и никак её не провоцировал.

"Говорят, что русские никогда не забывают о перебежчиках, но Скрипаль был частью сделки по обмену, а в мире международного шпионажа существует давняя конвенция, согласно которой вы оставляете в покое тех, кого согласились обменять", - говорится в статье.

"В деле Скрипаля есть ещё один любопытный аспект: по словам бывшего кремлёвского чиновника Валерия Морозова, Скрипаль регулярно посещал российское посольство в Лондоне. Вероятно, он хотел получить разрешение вернуться домой, чтобы увидеться с родственниками", - пишет Бейкер.

"Если Путин хотел его убить, почему бы сначала не вернуть его в Россию? Что касается его дочери Юлии, то она приехала в Британию только за 24 часа до покушения, а до этого жила в Москве много лет. Если они хотели "прикончить" и её, почему они ждали, пока она приземлится в Великобритании?", - спрашивает автор статьи.

"Затем нам говорят, что ядом, выбранным для отравления Скрипалей, был "Новичок". Тереза Мэй назвала его "отравляющим веществом нервно-паралитического действия, использующимся военными и разработанным в Советском Союзе", - отмечает Бейкер.

Он считает, что в этом случае Мэй сказала правду, но утаила, что запасы "Новичка" хранятся не только в России. По информации Бейкера, ещё в 1990-х годах Германия получила образец "Новичка" от российского учёного и с целью тестирования защитного оборудования предоставила яд небольшой группе союзников, включая Великобританию.

Образец "Новичка", попавший в Великобританию, хранится в правительственной лаборатории Портон-Даун, которая находится всего в семи милях от Солсбери. При этом в указанной лаборатории отсутствует надёжная система безопасности. Например, секретные документы 30-летней давности, ранее хранившиеся в Портон Даун, были найдены в июле в лондонском мусорном баке.

Доступность "Новичка" - далеко не единственная загадка в этом деле, пишет автор статьи. "Когда российское правительство запросило образец нервно-паралитического вещества, которое, как говорили власти, использовалось для нападения на Скрипалей, британцы не предоставили ни единого образца. Если этим ядом заведовали русские, почему бы не ответить на их запрос?", - спрашивает Бейкер.

В статье отмечается, что "Новичок" - очень мощный яд, который примерно в пять-восемь раз токсичней нервно-паралитического яда VX, использующегося в военных целях.

"Нам говорят, что партия яда, применённая при отравлении Скрипалей, имела высокую степень чистоты - до 97%. Такой уровень действительно может быть достигнут только государственным субъектом. Но мы также знаем, что "Новичок" подобной чистоты должен был подействовать в течение двух минут", - пишет Бейкер.

Согласно официальной версии, Скрипали были отравлены "Новичком", размазанным по дверной ручке их дома. Они прикоснулись к этой ручке при выходе из дома - около 9.15 утра - более чем за шесть часов до того, как почувствовали признаки отравления. Они полдня "ездили по городу, посещали паб и ресторан, казалось бы, без каких-либо побочных эффектов".

"Это сбивает с толку, - пишет автор. - Говорят, что "Новичок" был в форме геля, но как Скрипаль мог этого не заметить, закрывая дверь? В конце концов, он обучался шпионскому делу ещё в 1970-х годах. В любом случае, сколько людей нужно для того, чтобы закрыть дверь? Как могли заболеть оба, причем одновременно и находясь на одной и той же скамейке несколько часов спустя?" - спрашивает Бейкер.

Автор статьи поинтересовался у столичной полиции, была ли установлена система видеонаблюдения в доме Скрипаля. Такая система, "безусловно, является основным требованием безопасности для кого-то в подобной ситуации". Однако ответа на свой вопрос Бейкер не получил. И никакого видео, показывающего кого-либо возле дверной ручки, опубликовано не было.

"Мы знаем, что впоследствии в доме Скрипалей заменили крышу, которая предположительно была загрязнена "Новичком". Каким образом яд попал на крышу от дверной ручки?", - спрашивает автор.

Он также отмечает, что в то воскресенье в 16.15 дня в местный парк были вызваны спасательные службы, прибывшие через несколько минут после звонка. Но Скрипали были доставлены в районную больницу только через час.

"Кажется, все ждали, пока Скрипалей осмотрит врач, который прибыл первым на место происшествия. В тот момент нам не сказали, кем был этот врач, но почти год спустя выяснилось, что это была полковник Элисон Маккорт - начальник отдела службы медицинских сестёр британской армии. Какое удивительное везение!", - пишет Бейкер.

В обращении к Палате общин Тереза Мэй заявила, что "более 130 человек могли быть потенциально подвержены действию нервно-паралитического отравляющего вещества". Она добавила, что более 50 человек было обследовано в больнице.

Автор статьи отмечает: "С учётом природы "Новичка" - это действительно большая удача, что никто не умер от воздействия этого высокотоксичного химического вещества - ни Скрипали, которые, как я уверен, теперь живы и здоровы, ни полковник Маккорт, несмотря на то, что она была в непосредственной близости от Скрипалей без защитной одежды".

По мнению Бейкера, который также написал об отсутствии заражённых ядом пациентов в местном госпитале, всё это означает, что вещество, использовавшееся для отравления Скрипалей и офицера полиции Ника Бэйли, работавшего на месте происшествия, не являлось "Новичком".

Бейкер также пишет о неувязках в расследовании трагической смерти 44-летней Дон Стёрджесс, жившей неподалеку от Солсбери - в городе Эймсбери. Через несколько недель после отравления Скрипалей она попала в больницу, находясь под воздействием "неизвестного вещества" после получения от своего партнера Чарли Роули флакона с парфюмерией. Этот флакон был извлечен из контейнера для сбора вещей в пользу малоимущих.

"Нам предлагалось поверить, что этот флакон был выброшен нападавшими на Скрипалей, поскольку, как нам сказали, в нём содержалось идентичное химическое вещество. Между тем, это был спрей, а не гель. Кто будет создавать себе такие существенные проблемы, разрабатывая два отдельных механизма доставки? - спрашивает Бейкер. - Также выяснилось, что флакон был завёрнут в полиэтилен и выглядел абсолютно новым. Более того, неужели этот контейнер для сбора вещей не опустошался в течение почти четырёх месяцев?".

Бейкер также напомнил, что в день отравления Скрипалей в Солсбери "несомненно было как минимум двое русских", которые, "казалось, изо всех сил пытались быть запечатлёнными на камерах видеонаблюдения", рассматривая витрины магазинов.

Веб-сайт расследований Bellingcat назвал их имена, это были российские офицеры Руслан Боширов и Александр Петров. Позднее они дали интервью российскому телеканалу RT, заявив, что приехали в Солсбери для осмотра местного собора.

"Если их послали отправить Скрипалей, они были гротескно некомпетентны в отличие от тех, кто ответственен за более ранние подозрительные смерти", - отмечает Норман Бейкер.

Завершая статью, Бейкер сокрушается, что довольно часто "русским сходят с рук убийства в буквальном смысле слова". Тем не менее, он полагает, что объяснения британских властей о событиях в Солсбери "явно не складываются".

"Мы живём в зрелой демократии, и мы имеем право знать правду. Предоставьте нам её теперь", - требует автор статьи.