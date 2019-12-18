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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

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